На Бали выбросы CO2 от туристов начали измерять в кокосах

Так, руководитель климатической лаборатории острова Мишель Виноватан рассказала, что на туристов приходится 64% от общей эмиссии на Бали, а каждый отдельный путешественник ответственен за ежедневные выбросы в 24,79 килограмма — примерно столько же весит 21 кокос.

По ее словам, решивший остаться на острове на две недели турист произведет 347,09 килограммов выбросов или же 290 кокосов.

Ранее председатель столичного Комитета по туризму Евгений Козлов заявил, что количество китайских туристов в Москве увеличилось в шесть раз в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».

