На Бали в лесу обезьян дерево раздавило туристов

На индонезийском острове Бали в лесу обезьян двое туристов погибли из-за упавшего на них дерева, сообщают «Известия» со ссылкой на Detik News.

На Бали посоветовали туристам не ездить на скутерах в бикини и бюстгальтерах

На появившихся кадрах видно, как люди прогуливаются в парке. В какой-то момент они останавливаются, прислушиваются и начинают убегать.

При этом несколько туристов не успевают ретироваться, и деревья падают на них.

Среди погибших — гражданки Франции и Южной Кореи. Также пострадали три человека.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» возобновила прямые рейсы из Москвы на Бали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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