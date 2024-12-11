На Бали в лесу обезьян дерево раздавило туристов

На появившихся кадрах видно, как люди прогуливаются в парке. В какой-то момент они останавливаются, прислушиваются и начинают убегать.

При этом несколько туристов не успевают ретироваться, и деревья падают на них.

Среди погибших — гражданки Франции и Южной Кореи. Также пострадали три человека.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» возобновила прямые рейсы из Москвы на Бали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

