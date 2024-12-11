На Бали в лесу обезьян дерево раздавило туристов
На индонезийском острове Бали в лесу обезьян двое туристов погибли из-за упавшего на них дерева, сообщают «Известия» со ссылкой на Detik News.
На появившихся кадрах видно, как люди прогуливаются в парке. В какой-то момент они останавливаются, прислушиваются и начинают убегать.
При этом несколько туристов не успевают ретироваться, и деревья падают на них.
Среди погибших — гражданки Франции и Южной Кореи. Также пострадали три человека.
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» возобновила прямые рейсы из Москвы на Бали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru