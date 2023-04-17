На Бали появились предупреждающие билборды для туристов на русском языке

В частности, на щитах, в том числе на русском языке, говорится, что прибывшие в страну по туристической визе иностранцы, при осуществлении какой-либо трудовой деятельности нарушают законы Индонезии, а в качестве наказания предусмотрены депортация с последующим запретом на въезд.

Руководитель отдела коммуникации иммиграционного бюро в аэропорту Денпасара Путу Сухендра Треснадита указал, что русский язык в обращении использовался в связи с тем, что на Бали приезжает большое количеством туристов из России.

Ранее глава правовой комиссии РСТ, гендиректор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов заявил, что россиян и других туристов депортируют из Индонезии и Таиланда за оказание различных платных услуг, сообщает RT.

