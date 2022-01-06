Активную фазу спецоперации в Алма-Ате начнут утром 6 января

Администрация города Алма-Аты оповестила горожан о планах по спецоперации, сообщает «РЕН ТВ».

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В мэрии успокоили местных жителей сообщением о входе силовиков в город. При этом отмечается, что основная фаза спецоперации пройдет утром 6 января.

Жителей города призывают не покидать свои дома на фоне антитеррористической операции.

В настоящее время в городе продолжаются массовые выступления, а вооруженные мародеры атакуют магазины электроники.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о боях с участием ВВС под Алма-Атой.

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ФОТО: РИА Новости / Тимур Батыршин
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