На Аляске задержаны россияне при попытке попасть в США
7 октября 202203:02
Двое граждан России задержаны при попытке попасть в США через остров Святого Лаврентия в штате Аляска, Anchorage Daily News.
Сейчас россияне находятся под стражей в Анкоридже. Уточняется, что они прибыли с Чукотки.
Неизвестно, просили ли россияне убежища, и может ли оно быть предоставлено.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru