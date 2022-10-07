На Аляске задержаны россияне при попытке попасть в США

Двое граждан России задержаны при попытке попасть в США через остров Святого Лаврентия в штате Аляска, Anchorage Daily News.

СМИ предположили, когда Аляска вернется в состав России

Сейчас россияне находятся под стражей в Анкоридже. Уточняется, что они прибыли с Чукотки.

Неизвестно, просили ли россияне убежища, и может ли оно быть предоставлено.

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ФОТО: flickr/Joseph
ТЕГИ:РоссиянеСШАЧукоткаАляска
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