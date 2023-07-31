Мятежники в Нигере: И. о. премьера разрешил Франции наносить удары по стране

Исполняющий обязанности премьер-министра Нигера Хассуми Массуду разрешил Франции наносить удары по стране, заявил член созданного мятежниками «Национального совета по защите отечества» полковник Амаду Абдраман в эфире государственного канала Télé Sahel.

По его словам, удары разрешено наносить по президентскому дворцу, чтобы освободить президента Республики.

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Ранее военные Нигера заявили, что президент Нигера Мохамед Базум был смещен в результате военного переворота. Мятежники закрыли границы страны и объявили общенациональный комендантский час. Сообщается, что причиной мятежа в Нигере могло стать намерение главы государства уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

При этом министр иностранных дел страны, исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду сообщил, что «президент по-прежнему удерживается в своей резиденции», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр телетрансляции
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