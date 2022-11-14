В Турции отвергли соболезнования США после теракта в Стамбуле
Турция знает, откуда координировался теракт в центре Стамбула, и не принимает соболезнования, выраженные США. Об этом заявил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу, передает CNN Türk.
«Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание, и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства», — подчеркнул Сойлу.
Министр добавил, что у Анкары больше нет «терпимости к этим вероломным поступкам».
Ранее Сойлу раскритиковал соболезнования Соединенных Штатов, сравнив заявление американской стороны с приходом «убийцы одним из первых на место теракта».
Взрыв на улице Истикляль в центре Стамбула прогремел накануне. В результате шесть человек погибли, более 80 пострадали, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Минюст Турции признал произошедшее терактом. В совершении атаки подозревается гражданка Сирии Ахлам Альбашир, которая на допросе призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).
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