МВФ обвинил США в подрыве многосторонней торговой системы

Введение США тарифов на импортные товары и использование нетарифных барьеров искажают потоки торговли и инвестиций, что может подорвать многостороннюю торговую систему, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).

В документе отмечается, что действия США приводят к разрушению глобальных цепочек поставок и стимулируют введение ответных мер со стороны торговых партнеров.