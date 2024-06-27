МВФ обвинил США в подрыве многосторонней торговой системы
Введение США тарифов на импортные товары и использование нетарифных барьеров искажают потоки торговли и инвестиций, что может подорвать многостороннюю торговую систему, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
В документе отмечается, что действия США приводят к разрушению глобальных цепочек поставок и стимулируют введение ответных мер со стороны торговых партнеров.
В мае МВФ призвали США придерживаться открытой торговой политики, которая важна для их экономических показателей.
Представитель фонда Джули Козак призвала США и Китай совместно работать над решением, направленным на устранение основных проблем, усугубляющих торговые напряжения между странами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru