МВД Турции заявило о 66 погибших при пожаре в отеле
21 января 202515:30
В результате пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу погибли 66 человек. Об этом заявил глава МВД Турции Али Ерликая.
По его словам, всего в момент происшествия в отеле находились 238 постояльцев.
«К сожалению, в результате пожара погибли 66 человек, 51 пострадал», - сказал Ерликая журналистам.
Ранее глава региона Абдулализ Айдын заявил, что, по предварительным данным, огонь вспыхнул на четвёртом этаже 11-этажной гостиницы, на котором находится ресторан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru