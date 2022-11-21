МВД Молдавии заявило об угрозах безопасности из-за ситуации на Украине
Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко заявила, что государство сталкивается с гибридными угрозами своей безопасности из-за атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Об это сообщает пресс-службы МВД страны.
Отмечается, что ситуация уже приводит к закрытию пунктов пропуска Украины с Молдавией.
По словам Ревенко, республика нуждается в поддержке в условиях угроз безопасности и энергокризиса.
Молдавия должна стать частью дополняющего НАТО оборонного союза. Об это по итогам переговоров с президентом страны Майей Санду заявила председатель Европарламента Роберта Метсола.
По мнению европарламентария, Молдавия «стоит перед лицом очень серьезной войны и должна укреплять инфраструктуру безопасности», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 662 / сут.
Умерли
392 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 164 / сут.
- ЦБ заявил о рисках при росте закредитованности граждан
- МВД Молдавии заявило об угрозах безопасности из-за ситуации на Украине
- Норвегия предоставит Украине $200 млн на закупку газа
- Клирик псковского храма умер от ранений, полученных в зоне СВО
- Профсоюз оценил дефицит врачей в России в 30%
- Суд отменил штраф для «Газпрома» по «Северному потоку — 2»
- Глава Белгородской области пообещал «отрубить голову» за задержки при сдаче объектов
- Макрон провел срочный телефонный разговор с Зеленским
- СК проверит высказывания экс-игрока «Что? Где? Когда» Аскерова против ВС РФ
- Сборная Англии разгромила сборную Ирана в матче ЧМ-2022
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru