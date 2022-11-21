МВД Молдавии заявило об угрозах безопасности из-за ситуации на Украине

Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко заявила, что государство сталкивается с гибридными угрозами своей безопасности из-за атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Об это сообщает пресс-службы МВД страны.

Отмечается, что ситуация уже приводит к закрытию пунктов пропуска Украины с Молдавией.

По словам Ревенко, республика нуждается в поддержке в условиях угроз безопасности и энергокризиса.