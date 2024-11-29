МВД Казахстана объявило в розыск владельца корабля «Буран» Даурена Мусу
МВД Казахстана инициировало розыск предпринимателя Даурена Мусы, который владеет советским орбитальным кораблем «Буран». Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Алматы.
Согласно данным на портале Генеральной прокуратуры республики, дело было зарегистрировано 26 ноября. Муса, которому 50 лет, объявлен в розыск по статье о мошенничестве, предусматривающей ответственность за обман или злоупотребление доверием пользователей информационных систем.
Его личные данные и фотография размещены в разделе «Розыск преступников».
В департаменте полиции уточнили, что оперативно-розыскные мероприятия направлены на установление местонахождения предпринимателя, передает «Радиоточка НСН».
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