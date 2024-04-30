Экс-главу МВД Казахстана задержали по делу о беспорядках в 2022 году

Бывшего главу МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева задержали по делу о массовых беспорядках в январе 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры республики.

Как отметили в надзорном ведомстве, генпрокуратура продолжает расследование связанных с беспорядками уголовных дел.

«29 апреля за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия... задержан экс-министр внутренних дел Тургумбаев Е.З», — указали в пресс-службе.

Правоохранители не разглашают данные досудебного расследования, так как в деле имеется информация, составляющая «государственные секреты».

Между тем в Алма-Ате трех сотрудников полиции приговорили к трем годам заключения за пытки задержанных в ходе беспорядков, напоминает RT.

