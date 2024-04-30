Экс-главу МВД Казахстана задержали по делу о беспорядках в 2022 году
Бывшего главу МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева задержали по делу о массовых беспорядках в январе 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры республики.
Как отметили в надзорном ведомстве, генпрокуратура продолжает расследование связанных с беспорядками уголовных дел.
«29 апреля за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия... задержан экс-министр внутренних дел Тургумбаев Е.З», — указали в пресс-службе.
Правоохранители не разглашают данные досудебного расследования, так как в деле имеется информация, составляющая «государственные секреты».
Между тем в Алма-Ате трех сотрудников полиции приговорили к трем годам заключения за пытки задержанных в ходе беспорядков, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru