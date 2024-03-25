МВД Италии усилит полицейский надзор в стране перед Пасхой
Полиция Италии повысит уровень бдительности в преддверии Пасхи. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на МВД государства.
Согласно данным, будет согласовано усиление деятельности полиции по контролю и наблюдению.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон на фоне теракта в «Крокус Сити Холле» заявил, что Россия подверглась атаке исламистов и группировка, которая стояла за организацией, пыталась совершить подобные акции во Франции.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта увеличилось до 137 человек. По данным Минздрава Московской области, число пострадавших достигло 180 человек. Турецкий политолог Тогрул Исмаил заявил НСН, что террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холл», могли быть завербованы на территории Турции, однако организаторы массового убийства находятся в других странах передает «Радиоточка НСН».
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