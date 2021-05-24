МВД Белоруссии: Протасевич находится в СИЗО Минска

Ранее Telegram-канал «Беларусь головного мозга» сообщил, что мать Протасевича рассказала о критическом состоянии сына. Отмечалось, что журналист якобы находится в одной из минских больниц из-за проблем с сердцем.

«В сети Интернет распространяется информация от лица матери Протасевича Романа о том, что он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска. Указанные сведения не соответствует действительности», — написала Чемоданова в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарь уточнила, что Протасевич содержится в СИЗО № 1 управления Департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области.

Роман Протасевич был задержан в Минске 23 мая после экстренной посадки самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины-Вильнюс. Лайнер приземлился в аэропорту белорусской столицы после сообщения о бомбе на борту, однако взрывного устройства в самолете не обнаружили.

Протасевич обвиняется в организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка, возбуждении социальной вражды.

