МВД Белоруссии: Протасевич находится в СИЗО Минска
Задержанный в Минске создатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич находится в следственном изоляторе Минска, жалоб на состояние здоровья от него не поступало. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.
Ранее Telegram-канал «Беларусь головного мозга» сообщил, что мать Протасевича рассказала о критическом состоянии сына. Отмечалось, что журналист якобы находится в одной из минских больниц из-за проблем с сердцем.
«В сети Интернет распространяется информация от лица матери Протасевича Романа о том, что он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска. Указанные сведения не соответствует действительности», — написала Чемоданова в своем Telegram-канале.
Пресс-секретарь уточнила, что Протасевич содержится в СИЗО № 1 управления Департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области.
Роман Протасевич был задержан в Минске 23 мая после экстренной посадки самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины-Вильнюс. Лайнер приземлился в аэропорту белорусской столицы после сообщения о бомбе на борту, однако взрывного устройства в самолете не обнаружили.
Протасевич обвиняется в организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка, возбуждении социальной вражды.
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