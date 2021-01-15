МВД Белоруссии объявило о задержании финансистов протестов
Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило о задержании подозреваемых в финансировании акций протеста. Такую информацию озвучила в соцсетях официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
По её словам, речь идёт о двух индивидуальных предпринимателях, жителей столицы республики, Минска. Чемоданова уточнила, что задержание было проведено 12 января, однако информация об этом стала доступна только сейчас.
В тайниках, вычисленных по координатам геолокации, обнаружено более 100 тысяч долларов и евро. Средства предоставлялись фондом BYHELP, который поддерживает протестующих, не согласных с официальными итогами президентских выборов, в том числе, участников забастовок на предприятиях.
Ранее сегодня МВД Белоруссии объявило о задержании в Минске администратора радикальных Telegram-канала и чатов, который активно призывал подписчиков к участию в акциях протеста во дворах жилых домов.
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