МВД Белоруссии объявило о задержании финансистов протестов

Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило о задержании подозреваемых в финансировании акций протеста. Такую информацию озвучила в соцсетях официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

По её словам, речь идёт о двух индивидуальных предпринимателях, жителей столицы республики, Минска. Чемоданова уточнила, что задержание было проведено 12 января, однако информация об этом стала доступна только сейчас.

В тайниках, вычисленных по координатам геолокации, обнаружено более 100 тысяч долларов и евро. Средства предоставлялись фондом BYHELP, который поддерживает протестующих, не согласных с официальными итогами президентских выборов, в том числе, участников забастовок на предприятиях.

Ранее сегодня МВД Белоруссии объявило о задержании в Минске администратора радикальных Telegram-канала и чатов, который активно призывал подписчиков к участию в акциях протеста во дворах жилых домов.

