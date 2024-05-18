МВД: Акции протеста в Бишкеке прекратились, ситуация стабилизировалась

Как отметили правоохранители, обстановка в городе стабилизировалась.

«В настоящее время ситуация находится под полным контролем руководства МВД и ГУВД Бишкека», — указали в МВД республики.

По данным Sputnik Кыргызстан, протестующие на пересечении улицы Курманджан Датки и проспекта Чуй в Бишкеке расходятся. Ранее здесь собрались около тысячи человек. Движение транспорта на всех улицах города восстановили после ограничений, введенных на фоне протестов.

