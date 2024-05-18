МВД: Акции протеста в Бишкеке прекратились, ситуация стабилизировалась

Акции протеста в Бишкеке, начавшиеся после драки местных жителей и иностранцев, прекратились. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Киргизии.

В Бишкеке начались акции протеста после драки местных жителей с иностранцами

Как отметили правоохранители, обстановка в городе стабилизировалась.

«В настоящее время ситуация находится под полным контролем руководства МВД и ГУВД Бишкека», — указали в МВД республики.

По данным Sputnik Кыргызстан, протестующие на пересечении улицы Курманджан Датки и проспекта Чуй в Бишкеке расходятся. Ранее здесь собрались около тысячи человек. Движение транспорта на всех улицах города восстановили после ограничений, введенных на фоне протестов.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Акции ПротестаКиргизия

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