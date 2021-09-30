Неизданный альбом Дэвида Боуи увидит свет в 2022 году
Спустя 20 лет альбом Дэвида Боуи «Toy» увидит свет. При жизни музыканта пластинка официально не издавалась.
Релиз «Toy» будет приурочен к 75-летию артиста и выйдет 8 января 2022 года. Издание войдет в бокс-сет из трех компакт-дисков, и станет частью большого бокс-сета «David Bowie 5: Brilliant Adventure».
«Toy» был записан в 2001 году, спустя 10 лет запись просочилась в сеть.
В релиз 2021 года войдут несколько оригинальных треков, а также переработанные версии ранних песен Боуи. Предзаказ альбома можно оформить на сайте исполнителя.
Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года.
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