Неизданный альбом Дэвида Боуи увидит свет в 2022 году

Спустя 20 лет альбом Дэвида Боуи «Toy» увидит свет. При жизни музыканта пластинка официально не издавалась.

Релиз «Toy» будет приурочен к 75-летию артиста и выйдет 8 января 2022 года. Издание войдет в бокс-сет из трех компакт-дисков, и станет частью большого бокс-сета «David Bowie 5: Brilliant Adventure».

«Toy» был записан в 2001 году, спустя 10 лет запись просочилась в сеть.

В релиз 2021 года войдут несколько оригинальных треков, а также переработанные версии ранних песен Боуи. Предзаказ альбома можно оформить на сайте исполнителя.

Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года.

