Марголис: Для Боуи уже сочиняют новую жизнь
Музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Вышел новый трейлер фильма «Элвис» База Лурмана
История Короля рок-н-ролла (Остин Батлер) рассматривается через призму его сложных отношений с его загадочным менеджером, полковником Томом Паркером (Том Хэнкс). По словам Паркера, фильм раскрывает сложную динамику между ними на протяжении более 20 лет: от восхождения Пресли к славе до его беспрецедентной славы, на фоне меняющегося культурного ландшафта и утраты невиновности Америки. Центральное место в этом путешествии занимает один из значительных и влиятельных людей в жизни Элвиса - Присцилла (Оливия ДеДжонг).
Михаил Марголис: «Элвис, одна из тех персон мировой музыкальной и вообще современной индустрии культуры, которая, наверное, интересна разным поколениям. И к нему можно возвращаться и возвращаться. В данном случае художественный фильм - тема особая, тем более, когда здесь задействован Том Хэнкс и Остин Батлер в роли самого Элвиса. Интересно и то, как заявляют сами авторы, это будет история восхождения Элвиса к славе, его последующее пребывание в роли короля мировой поп-музыки или рок-н-ролла, как хотите это назовите. Событие будет происходить фоне того, что происходит в эти годы в мире и в Америке. А происходило тогда много чего. Пуританство сменялось борьбой за свободу нравов, шли различные военные истории, я думаю, это будет любопытно посмотреть», - отметил критик.
«Грушинский фестиваль» возвращается.
49-й Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина планируется провести в традиционные сроки с 30 июня по 3 июля 2022 года на традиционном месте – фестивальной поляне на Мастрюковских озерах в Самарской области.
Михаил Марголис: «Насколько знаю, там главным распорядителем всего фестиваля, его президентом является Олег Митяев. С точки зрения имён, всё соответствует статусу главного бардовского фестиваля. Но, конечно, надо вспомнить о том, что барды особенно в советские годы, были самым подвижным комьюнити, которое реагировало на те вещи, которые происходили в стране и в мире, довольно отличного от официоза», - напомнил писатель.
Вышел первый тизер-трейлер нового документального фильма о Дэвиде Боуи «Moonage Daydream»
Созданный режиссером Бреттом Моргеном кинопроект обещает отправить зрителей в «захватывающее» путешествие через «возвышенные, калейдоскопические образы, личные архивные кадры, ранее невиданные выступления», которые подкреплены музыкой и словами Боуи за всю его 50-летнюю карьеру
Михаил Марголис: «С Боуи, на мой взгляд, происходит сейчас примерно те же самые вещи, какие на российском уровне происходит с Виктором Цоем. Уже, по-моему, сложно найти, кто ещё не высказался по поводу Дэвида Боуи. Мне кажется, ему сочиняют ещё одну жизнь, помимо той, яркой и насыщенной, которую он прожил. Сейчас уже начинаются такие размышлизмы и фантазия различных людей, что называется просто по мотиву самой персоны Боуи. В общем, такая фреска об одном из самых разноплановых и оригинальных артистов», - резюмировал собеседник.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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