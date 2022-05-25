Марголис: Для Боуи уже сочиняют новую жизнь

Музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Вышел новый трейлер фильма «Элвис» База Лурмана

История Короля рок-н-ролла (Остин Батлер) рассматривается через призму его сложных отношений с его загадочным менеджером, полковником Томом Паркером (Том Хэнкс). По словам Паркера, фильм раскрывает сложную динамику между ними на протяжении более 20 лет: от восхождения Пресли к славе до его беспрецедентной славы, на фоне меняющегося культурного ландшафта и утраты невиновности Америки. Центральное место в этом путешествии занимает один из значительных и влиятельных людей в жизни Элвиса - Присцилла (Оливия ДеДжонг).

Михаил Марголис: «Элвис, одна из тех персон мировой музыкальной и вообще современной индустрии культуры, которая, наверное, интересна разным поколениям. И к нему можно возвращаться и возвращаться. В данном случае художественный фильм - тема особая, тем более, когда здесь задействован Том Хэнкс и Остин Батлер в роли самого Элвиса. Интересно и то, как заявляют сами авторы, это будет история восхождения Элвиса к славе, его последующее пребывание в роли короля мировой поп-музыки или рок-н-ролла, как хотите это назовите. Событие будет происходить фоне того, что происходит в эти годы в мире и в Америке. А происходило тогда много чего. Пуританство сменялось борьбой за свободу нравов, шли различные военные истории, я думаю, это будет любопытно посмотреть», - отметил критик. 

2

«Грушинский фестиваль» возвращается.

49-й Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина планируется провести в традиционные сроки с 30 июня по 3 июля 2022 года на традиционном месте – фестивальной поляне на Мастрюковских озерах в Самарской области. 

Михаил Марголис: «Насколько знаю, там главным распорядителем всего фестиваля, его президентом является Олег Митяев. С точки зрения имён, всё соответствует статусу главного бардовского фестиваля. Но, конечно, надо вспомнить о том, что барды особенно в советские годы, были самым подвижным комьюнити, которое реагировало на те вещи, которые происходили в стране и в мире, довольно отличного от официоза», - напомнил писатель. 

3

Вышел первый тизер-трейлер нового документального фильма о Дэвиде Боуи «Moonage Daydream»

Созданный режиссером Бреттом Моргеном кинопроект обещает отправить зрителей в «захватывающее» путешествие через «возвышенные, калейдоскопические образы, личные архивные кадры, ранее невиданные выступления», которые подкреплены музыкой и словами Боуи за всю его 50-летнюю карьеру

Михаил Марголис: «С Боуи, на мой взгляд, происходит сейчас примерно те же самые вещи, какие на российском уровне происходит с Виктором Цоем. Уже, по-моему, сложно найти, кто ещё не высказался по поводу Дэвида Боуи. Мне кажется, ему сочиняют ещё одну жизнь, помимо той, яркой и насыщенной, которую он прожил. Сейчас уже начинаются такие размышлизмы и фантазия различных людей, что называется просто по мотиву самой персоны Боуи. В общем, такая фреска об одном из самых разноплановых и оригинальных артистов», - резюмировал собеседник. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Пресс-служба Михаила Марголиса
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