Марголис: Для Боуи уже сочиняют новую жизнь

Михаил Марголис: «Элвис, одна из тех персон мировой музыкальной и вообще современной индустрии культуры, которая, наверное, интересна разным поколениям. И к нему можно возвращаться и возвращаться. В данном случае художественный фильм - тема особая, тем более, когда здесь задействован Том Хэнкс и Остин Батлер в роли самого Элвиса. Интересно и то, как заявляют сами авторы, это будет история восхождения Элвиса к славе, его последующее пребывание в роли короля мировой поп-музыки или рок-н-ролла, как хотите это назовите. Событие будет происходить фоне того, что происходит в эти годы в мире и в Америке. А происходило тогда много чего. Пуританство сменялось борьбой за свободу нравов, шли различные военные истории, я думаю, это будет любопытно посмотреть», - отметил критик.

