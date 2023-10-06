Мужчина в Канаде отказался жать руку Трюдо из-за Украины

В социальной сети Х появилось видео, на котором премьер-министр Канады Джастин Трюдо вступил в дискуссию с человеком из толпы во время встречи с гражданами.

Политик вышел из автомобиля, чтобы поприветствовать людей, обменялся рукопожатиями с несколькими. Один мужчина отказался пожать ему руку, обвинив Трюдо в финансировании Украины за счет общественных денег. По мнению канадского гражданина, власти Канады «посылают их парню, который убивает свою собственную страну».