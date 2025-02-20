Музей о советских воинах откроется в Нидерландах 8 марта
Музей, посвященный советским воинам, откроется 8 марта под городом Лесден в Нидерландах. Документы о завершении его создания подписал посол России в Гааге Владимир Тарабрин, сообщаер РИА Новости. Церемония прошла в посольстве России в Гааге с участием Тарабрина и директора музея и фонда «Советское поле славы» Ремко Рейдинга.
Посол сообщил, что музей располагается на территории мемориала «Советское поле славы», где захоронены советские солдаты, погибшие в Нидерландах во время Второй мировой войны. Он отметил, что Россия уделяет большое внимание этому проекту и выделила 500 тысяч евро с 2021 года, а после подписания документов дополнительно перечислит 100 тысяч евро.
Тарабрин подчеркнул важность открытия музея в преддверии 80-летия Великой Победы и поблагодарил власти Нидерландов за поддержание захоронений. Директор музея Ремко Рейдинг выразил благодарность России за поддержку, отметив, что проект подтверждает, что роль Советского Союза в войне не забыта.
Мемориальный комплекс «Советское поле славы» был открыт 18 ноября 1948 года и на его территории похоронены 865 советских солдат, передает «Радиоточка НСН».
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