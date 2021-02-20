Муссонные наводнения в Джакарте вынудили более 1000 человек покинуть свои дома

Более 1300 человек были вынуждены покинуть свои дома в Джакарте в воскресенье из-за наводнений, вызванных муссонными ливнями. Данных о пострадавших не поступало. Об этом пишет Reuters.

Власти города провели эвакуацию в южном и восточном районах, где проживают 10 миллионов человек. Сообщается, что в некоторых местах уровень воды достиг 1,8 метра. Губернатор Джакарты отметил, что люди смогут вернуться в дома, когда уровень воды снизится. Центр города наводнением затронут не был, добавил губернатор.