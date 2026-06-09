МУС отстранил от должности прокурора, обвиняемого в домогательствах

По данным агентства, решение вступило в силу немедленно. Кроме того, решено в кратчайшие сроки созвать специальную сессию для рассмотрения данного вопроса. Отстранение Хана не предопределяет итогового решения по его делу.

Отстранению предшествовали итоги 18-месячного расследования, начатого после обвинений Хана в том, что он в своем офисе вступил в сексуальную связь с юристкой, которая свое согласие на это не дала.

Кроме того, в сексуальных домогательствах Хана обвинила еще одна женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

