МУС отстранил от должности прокурора, обвиняемого в домогательствах
Главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, который ранее выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина, отстранили от должности, сообщает Reuters.
По данным агентства, решение вступило в силу немедленно. Кроме того, решено в кратчайшие сроки созвать специальную сессию для рассмотрения данного вопроса. Отстранение Хана не предопределяет итогового решения по его делу.
Отстранению предшествовали итоги 18-месячного расследования, начатого после обвинений Хана в том, что он в своем офисе вступил в сексуальную связь с юристкой, которая свое согласие на это не дала.
Кроме того, в сексуальных домогательствах Хана обвинила еще одна женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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