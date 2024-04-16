Мукеш Амбани возглавил список самых богатых наследников

По данным издания, 66-летний мужчина в 2002 году получил в наследство 2,9 млрд долларов. В настоящее время его состояние оценивается в 116 млрд долларов.

Второе место в списке - у 70-летней Франсуазы Бетанкур-Майерс, унаследовавшей акции косметического гиганта L'Oréal. У неё сейчас 99,5 млрд долларов. На третьем месте расположился Джим Уолтон - младший сын основателя Walmart Сэма Уолтона. Его состояние оценивается в 78,4 млрд долларов. У его старшего брата Роба Уолтона 77,4 млрд долларов - четвёртое место.

Также в ТОП-10 попали Элис Уолтон (72,3 млрд долларов), Дэвид Томсон (67,8 млрд), Джулия Кох (64,3 млрд), Джованни Ферреро (43,8 млрд), Марк Матешиц (39,6 млрд) и Джон Марс (38,5 млрд).

Ранее основатель нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов возглавил список самых богатых россиян, сообщает RT.

