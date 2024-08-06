Мухаммад Юнус назначен главой временного правительства Бангладеш

Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года, доктор Мухаммад Юнус официально назначен главой временного правительства Бангладеш. Об этом сообщает издание Dhaka Tribune со ссылкой на пресс-секретаря президента Джойнала Абедина.

В понедельник, на фоне продолжающихся беспорядков, премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра покинули свою официальную резиденцию в Дакке и отправились в более безопасное место.