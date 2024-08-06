Мухаммад Юнус назначен главой временного правительства Бангладеш
Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года, доктор Мухаммад Юнус официально назначен главой временного правительства Бангладеш. Об этом сообщает издание Dhaka Tribune со ссылкой на пресс-секретаря президента Джойнала Абедина.
В понедельник, на фоне продолжающихся беспорядков, премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра покинули свою официальную резиденцию в Дакке и отправились в более безопасное место.
По информации телеканала News18, Хасина подала в отставку и уехала в индийский город Агартала. Издание Hindu сообщает, что бывшая премьер-министр теперь ищет политическое убежище в Великобритании.
Протесты в Дакке и по всей стране начались после объявления о многодневной акции «несотрудничества» от организации «Студенческое движение против дискриминации», стартовавшей 4 августа. Столкновения студентов с полицией и сторонниками правительства привели к беспорядкам, передает «Радиоточка НСН».
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