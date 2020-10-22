Муфтий Дамаска погиб в результате теракта

Муфтий Дамаска и одноимённой провинции шейх Аднан Аль-Афьюни погиб в результате взрыва в пригороде столицы Сирии. Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.

По предварительным данным, речь идёт о теракте. Самодельное взрывное устройство сработало, когда высокопоставленный мусульманский священнослужитель посещал населённый пункт Кудсея. Муфтий получил ранения, несовместимые с жизнью.

Террористические атаки в разных районах Сирии происходят практически каждый день. Нередко их жертвами становятся высокопоставленные чиновники и военные.

