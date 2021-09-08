Москву назвали одним из лучших городов мира
Москва вошла в ТОП-37 лучших городов мира, который составил британский журнал TimeOut. Список опубликован на сайте издания.
В организованном TimeOut опросе приняли участие около 27 тысяч человек со всего мира, которым предложили назвать лучший, по их мнению город. Лидерами рейтинга стали Сан-Франциско (США), Амстердам (Нидерланды) и Манчестер (Великобритания).
Российская столица заняла 34-е место. Исследователи отметили, что многие респонденты заявили о нехватке в городе «духа общности», однако 95% опрошенных считают, что Москва с лихвой компенсирует это культурными предложениями.
Особо был отмечен московский метрополитен, который назвали «одной из самых красивых и эффективных систем общественного транспорта в Европе».
«Москва превратилась в ошеломляющее, динамично развивающееся место, наполненное удивительными музеями, первоклассными ресторанами и невероятной современной архитектурой», - подчеркнули в TimeOut.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит на одном из мероприятий, которое посвящено празднованию Дня Москвы, отмечающей в этом году своё 874-летие.
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