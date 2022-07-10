Москва уступила Петербургу в индексе стоимости жизни
Санкт-Петербург занял 279-ю строчку в списке городов по стоимости жизни, сообщает исследовательский сервис Numbeo.
Таковы результаты первого полугодия 2022 года. При этом Москва осталась позади, заняв 287-е место.
На первом месте оказался Гамильтон – столица Бермудских островов. Далее идут Базель, Цюрих, Цуг, Лозанна, Берн и Женева. А американские города Гонолулу, Санта-Барбара и Нью-Йорк заняли в рейтинге места с восьмого по десятое.
Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в список попали такие российские города, как Казань (300-е место), Новосибирск (301-е), Краснодар (313-е), Нижний Новгород (316-е) и Ростов-на-Дону (345-е).
Всего же в рейтинг вошли 510 городов. Кроме стоимости жизни в городах в индексе отдельно указываются такие показатели, как арендная плата, стоимость продуктов и цены в ресторанах.
Напомним, «американская мечта» погибает из-за инфляции в США на фоне санкций в отношении России.
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