Москва ответит на действия США против российских делегаций в ООН
Москва ответит на агрессивные действия Вашингтона против участия российских делегаций в ООН, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на МИД РФ.
По данным министерства, США последовательно нарушают взятые на себя обязательства в рамках организации с целью нарастить конфронтацию с Россией.
Отмечается, что американские власти в очередной раз помешали приезду российских представителей на мероприятие по вопросам коренных народов, проводимое под эгидой ООН.
Как сообщалось ранее, глава делегации Мария Захарова получила визу только 3 мая. У остальных двух экспертов виз нет.
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