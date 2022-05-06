Москва ответит на действия США против российских делегаций в ООН

По данным министерства, США последовательно нарушают взятые на себя обязательства в рамках организации с целью нарастить конфронтацию с Россией.

Отмечается, что американские власти в очередной раз помешали приезду российских представителей на мероприятие по вопросам коренных народов, проводимое под эгидой ООН.

Как сообщалось ранее, глава делегации Мария Захарова получила визу только 3 мая. У остальных двух экспертов виз нет.

