Москва ответит на действия США против российских делегаций в ООН

Москва ответит на агрессивные действия Вашингтона против участия российских делегаций в ООН, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на МИД РФ.

США сорвали участие РФ в заседании комитета ООН по информации

По данным министерства, США последовательно нарушают взятые на себя обязательства в рамках организации с целью нарастить конфронтацию с Россией.

Отмечается, что американские власти в очередной раз помешали приезду российских представителей на мероприятие по вопросам коренных народов, проводимое под эгидой ООН.

Как сообщалось ранее, глава делегации Мария Захарова получила визу только 3 мая. У остальных двух экспертов виз нет.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:ООН
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