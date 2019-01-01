Москва отправит приглашение Трампу на День Победы в ближайшие дни

Приглашение президенту США Дональду Трампу на мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне, будет отправлено в ближайшие дни. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава российского государства пригласил американского лидера в следующем году на мероприятия, посвященные 75-летию окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Президент США заявил, что будет ждать официального приглашения.

«Оно, конечно, в самые ближайшие дни будет направлено», - сказал Дмитрий Песков.

Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на полях саммита G20 в Осаке. Их общение наедине продлилась час и двадцать минут. Стороны успели обсудить Сирию, Украину, Венесуэлу, а также вопрос контроля над вооружениями. Открывaя встречу, обa лидерa отметили, что онa может стaть хорошим поводом для продолжения диaлогa по темaм, которых для этой беседы нaкопилось немaло. Трaмп предложил Путину обсудить вопросы торговли и рaзоружения. Путин отметил, что давно не виделся с Трампом и будет рад обсудить все вопросы.



