Путин: Проект газопровода через Монголию проходит госэкспертизу

Разработка проектной документации газопровода «Союз Восток» завершена. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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Он уточнил, что протяжённость газопровода, который соединит Россию, Монголию и Китай, составляет почти тысячу километров.

«В настоящее время проводится государственная экспертиза проекта, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду», - заключил российский лидер.

Ранее компания «Газпром» установила очередной рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай через магистральный газопровод «Сила Сибири», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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