Путин: Проект газопровода через Монголию проходит госэкспертизу
Разработка проектной документации газопровода «Союз Восток» завершена. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Он уточнил, что протяжённость газопровода, который соединит Россию, Монголию и Китай, составляет почти тысячу километров.
«В настоящее время проводится государственная экспертиза проекта, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду», - заключил российский лидер.
Ранее компания «Газпром» установила очередной рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай через магистральный газопровод «Сила Сибири», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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