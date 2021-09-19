Москва и Париж создадут рабочую группу по спору о шампанском
Министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди обсудил российский закон о шампанском с заместителем министра сельского хозяйства России Сергеем Левиным, сообщает Reuters.
Стороны договорились работать над решением спора. Париж и Москва планируют провести переговоры и создать рабочую группу по данному вопросу.
Денорманди отметил, что необходимо «прояснить новый российский винный закон и найти решение ситуации, с которой сталкивается наше шампанское».
Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) заявил, что принятый в России закон о виноделии может по ударить по поставкам вин.
По его словам, будет предприняты все шаги, чтобы «выразить несогласие и обеспокоенность», а также «защитить права европейских компаний».
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