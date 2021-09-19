Москва и Париж создадут рабочую группу по спору о шампанском

Стороны договорились работать над решением спора. Париж и Москва планируют провести переговоры и создать рабочую группу по данному вопросу.

Денорманди отметил, что необходимо «прояснить новый российский винный закон и найти решение ситуации, с которой сталкивается наше шампанское».

Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) заявил, что принятый в России закон о виноделии может по ударить по поставкам вин.

По его словам, будет предприняты все шаги, чтобы «выразить несогласие и обеспокоенность», а также «защитить права европейских компаний».

