Московские производители готовятся выйти на африканский рынок

Московские компании готовятся выйти на африканский рынок, двенадцать производителей микроэлектроники, медицинской техники и продуктов питания представили свою продукцию потенциальным контрагентам в рамках бизнес-миссии, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«При поддержке центра «Моспром» девять компаний промышленного сектора и три производителя продуктов питания провели более 140 встреч с потенциальными покупателями из Алжира, Египта, Марокко, Сенегала, Туниса и других африканских стран», – отметил он.

По его словам, больше всего потенциальных партнеров заинтересовала медицинская техника из Москвы – например, биоимпедансный анализатор состава тела. Генеральный директор компании «МЕДАСС» Татьяна Крючкова рассказала, что прибор может быть использован не только в медицинских учреждениях, интерес также проявила академия детского футбола Того.

Со своей стороны, государственная железнодорожная корпорация Марокко заявила, что рассматривает возможность использования столичной микроэлектроники в своих проектах.

А заместитель генерального директора по маркетингу и продажам компании «ЭЛТЕЗА» Алексей Сошников отметил, что предприятию удалось представить свои системы управления железнодорожной автоматикой.

