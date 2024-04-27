Московские производители готовятся выйти на африканский рынок
Московские компании готовятся выйти на африканский рынок, двенадцать производителей микроэлектроники, медицинской техники и продуктов питания представили свою продукцию потенциальным контрагентам в рамках бизнес-миссии, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«При поддержке центра «Моспром» девять компаний промышленного сектора и три производителя продуктов питания провели более 140 встреч с потенциальными покупателями из Алжира, Египта, Марокко, Сенегала, Туниса и других африканских стран», – отметил он.
По его словам, больше всего потенциальных партнеров заинтересовала медицинская техника из Москвы – например, биоимпедансный анализатор состава тела. Генеральный директор компании «МЕДАСС» Татьяна Крючкова рассказала, что прибор может быть использован не только в медицинских учреждениях, интерес также проявила академия детского футбола Того.
Со своей стороны, государственная железнодорожная корпорация Марокко заявила, что рассматривает возможность использования столичной микроэлектроники в своих проектах.
А заместитель генерального директора по маркетингу и продажам компании «ЭЛТЕЗА» Алексей Сошников отметил, что предприятию удалось представить свои системы управления железнодорожной автоматикой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru