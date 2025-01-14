СМИ: Мошенники развели француженку на €830 тысяч под видом Брэда Питта
Дизайнер интерьера из Франции по имени Анна ушла от мужа-миллионера из-за мошенника, который обманул ее на €830 тысяч под видом американского актера Брэда Питта. Об этом сообщил портал 7sur7.
В материале уточняется, что мошенник написал женщине в 2023 году, после того, как она завела аккаунт в соцсетях и выложила фотографии с отпуска на горнолыжном курорте. Сначала с ней связалась якобы мать голливудского актера и заявила, что Анна очень подходит ее сыну. Затем ей написали уже с другого аккаунта под видом Брэда Питта. Мошенники генерировали фотографии актера с помощью искусственного интеллекта.
Женщина верила, что общается с настоящим актером и даже развелась с мужем. Спустя время фейковый актер убедил ее перевести ему деньги на лечение от рака почек и в качестве аргумента заявил, что его счета были заморожены из-за развода с актрисой Анджелиной Джоли. Тогда дизайнер перевела мошеннику €830 тысяч.
Жертва поняла, что ее развели мошенники, после того, как увидела в СМИ фотографии настоящего Бреда Питта в компании новой возлюбленной Инес де Рамон. В результате француженка оказалась в больнице с тяжелой депрессией.
Ранее стало известно, что школьница в Томске перевела мошенникам почти 500 тысяч рублей со счетов родителей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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