СМИ: Мошенники развели француженку на €830 тысяч под видом Брэда Питта

Дизайнер интерьера из Франции по имени Анна ушла от мужа-миллионера из-за мошенника, который обманул ее на €830 тысяч под видом американского актера Брэда Питта. Об этом сообщил портал 7sur7.

В материале уточняется, что мошенник написал женщине в 2023 году, после того, как она завела аккаунт в соцсетях и выложила фотографии с отпуска на горнолыжном курорте. Сначала с ней связалась якобы мать голливудского актера и заявила, что Анна очень подходит ее сыну. Затем ей написали уже с другого аккаунта под видом Брэда Питта. Мошенники генерировали фотографии актера с помощью искусственного интеллекта.