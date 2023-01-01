Морж стал причиной отмены новогоднего фейерверка в Британии

Из-за приплывшего в британский город Скарборо моржа власти отменили новогодний фейерверк, сообщает таблоид The Mirror. Животное оказалось в гавани, выбралось на набережную и уснуло.

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Власти решили не пугать морское животное, так как моржи здесь появляются крайне редко. За последние два года около берегов Великобритании моржи появлялись всего дважды.

Морского обитателя идентифицировали как подростка-самца Тора. Его замечали раньше на пляжах Хэмпшира в начале декабря, а также в Голландии и Франции.

Ранее сотрудники нацпарка «Русская Арктика» отправились в субботу в экспедицию на Оранские острова. Их цель – изучить популяцию и методы сохранения северной группировки атлантических моржей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу отделения Всемирного фонда дикой природы в экорегионе Баренц.

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