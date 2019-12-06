Сингапур обвинили в нарушении международного права из-за ареста «Севастополя»

Решение об аресте российского судна противоречит морскому праву, заявил в эфире НСН зампред Ассоциации морского права РФ, профессор МГЮА им.Кутафина Камиль Бекяшев.

«Арест допустим только по решению суда. Сейчас судовладелец может подать встречный иск или иск в вышестоящий суд. Но в международной практике санкции в отношении морских судов применяются крайне редко, потому что кроме огромной стоимости судна, груза, есть еще экипаж. Экипаж не может быть выброшен за борт. По решению суда он должен быть репатриирован или размещен в Сингапуре. Ничего этого мы не видим. Поэтому судовладелец и капитан судна должны это опротестовать арест и не подчиняться решению сингапурских властей. Экипаж — это не скотный двор. Это с животными можно так поступать — выпускать с борта или нет. К экипажу такие санкции неприменимы», — пояснил специалист по морскому праву.

Подвешенная ситуация с «Севастополем» может сильно затянуться, считает профессор Бекяшев.

«Ситуация может и на год затянуться. Это связано с бумажной волокитой. Жалобу придется подавать либо в местный суд, либо в Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге», — добавил Бекяшев.

Судно «Севастополь» попало под санкции США в августе 2018 года. Американский Минфин настаивает, что корабль в числе других судов участвовал в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов. Предполагается, что перекачка с российских на северокорейские суда проводилась в открытом море.

