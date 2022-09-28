Моравецкий заявил о тяжелой зиме в Польше
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил в ходе заседания Национального совета развития о наступлении трудной для страны зимы и посоветовал правительству «латать дыры», чтобы минимизировать последствия для сограждан. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
«Мы будем работать над соответствующими решениями для получателей электроэнергии. Мы заботимся о том, чтобы очень трудной зимой поляки, которые являются наиболее зависимыми получателями электрической энергии, тепловой энергии, как можно меньше пострадали», — приводит агентство слова Моравецкого.
Ранее СМИ сообщили о возможном смягчении антироссийских санкций Евросоюза. Так пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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