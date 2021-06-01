Монголия открыла границы для привитых россиян

Власти Монголии приняли решение открыть въезд в страну гражданам России, которые получили прививку от коронавируса. Об этом объявила министр иностранных дел республики Батмунхийн Батцэцэг по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Глава МИД Монголии пригласила в страну россиян, предпринимателей и туристов, которые уже получили две дозы вакцины. Она также выразила благодарность Российской Федерации за поддержку и помощь в борьбе с COVID-19, отмечает RT.

Батмунхийн Батцэцэг рассказала, что в Монголии сегодня с успехом заканчивается массовая вакцинация населения под общим лозунгом «лето без COVID». Население Монголии составляет не более 3,5 миллиона человек.

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Фото: mid.ru
ТЕГИ:КоронавирусМонголияЛавров
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