Молния ударила в лайнер с 90 пассажирами

Молния ударила в авиалайнер, который выполнял рейс Милан – Неаполь, сообщает Il Messaggero.

Молния ударила в авиалайнер при посадке в Шереметьеве

На борту самолета находились 90 пассажиров. В результате инцидента лайнер получил повреждение крыла. Было принято решение совершить аварийную посадку в аэропорту Бари.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. По предварительным данным, борт принадлежит авиакомпании EasyJet.

Ранее самолет, в который ударила молния и который благополучно приземлился в аэропорту Сочи, отстранен от полетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Юлий Ахромеев
ТЕГИ:МолнияАвиация
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