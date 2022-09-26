Молния ударила в лайнер с 90 пассажирами
Молния ударила в авиалайнер, который выполнял рейс Милан – Неаполь, сообщает Il Messaggero.
На борту самолета находились 90 пассажиров. В результате инцидента лайнер получил повреждение крыла. Было принято решение совершить аварийную посадку в аэропорту Бари.
Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. По предварительным данным, борт принадлежит авиакомпании EasyJet.
Ранее самолет, в который ударила молния и который благополучно приземлился в аэропорту Сочи, отстранен от полетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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