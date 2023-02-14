Молдавия закрыла свое воздушное пространство

Власти Молдавии закрыли воздушное пространство над страной. Решение принято в целях безопасности, сообщила авиакомпания Аir Мoldova в соцсетях. По ее данным, расписание будет изменено.

Власти страны пока не прокомментировали ситуацию.

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25 января глава минобороны республики Анатолий Носатый заявлял, что Молдавия не собирается закрывать небо из-за нескольких случаев падения обломков ракет на ее территорию. Одновременно он утверждал, что в случае необходимости или опасности соответствующие меры будут приняты.

Тогда Носатый пояснял, что закрытие воздушного пространства приведет к ряду проблем, в том числе и по обеспечению гуманитарной помощи беженцев с Украины, а также для самих граждан Молдавии.


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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Воздушное пространствоМолдавия
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