Молдавия закрыла свое воздушное пространство
Власти Молдавии закрыли воздушное пространство над страной. Решение принято в целях безопасности, сообщила авиакомпания Аir Мoldova в соцсетях. По ее данным, расписание будет изменено.
Власти страны пока не прокомментировали ситуацию.
25 января глава минобороны республики Анатолий Носатый заявлял, что Молдавия не собирается закрывать небо из-за нескольких случаев падения обломков ракет на ее территорию. Одновременно он утверждал, что в случае необходимости или опасности соответствующие меры будут приняты.
Тогда Носатый пояснял, что закрытие воздушного пространства приведет к ряду проблем, в том числе и по обеспечению гуманитарной помощи беженцев с Украины, а также для самих граждан Молдавии.
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