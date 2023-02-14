Молдавия закрыла свое воздушное пространство

25 января глава минобороны республики Анатолий Носатый заявлял, что Молдавия не собирается закрывать небо из-за нескольких случаев падения обломков ракет на ее территорию. Одновременно он утверждал, что в случае необходимости или опасности соответствующие меры будут приняты.

Тогда Носатый пояснял, что закрытие воздушного пространства приведет к ряду проблем, в том числе и по обеспечению гуманитарной помощи беженцев с Украины, а также для самих граждан Молдавии.



