Песков объяснил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что денонсация договора с Украиной по Азовскому морю связана с тем, что оно стало внутрироссийским.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:УкраинаРоссияДмитрий ПесковАзовское Море

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