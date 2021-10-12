Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа

Власти Молдавии обратилась к Европейскому союзу с просьбой о чрезвычайных поставках природного газа на фоне нехватки этого топлива, сообщает Financial Times.

Молдавия пожаловалась на нехватку газа из России

Заявление об этом было сделано после решения «Газпрома» сократить поставки газа в страну на фоне более широкой нехватки газа в ЕС. Поставки топлива могут быть осуществлены через Румынию, чтобы уменьшить дефицит сырья и сдержать рост цен на него.

Кроме того, молдавские власти выразили обеспокоенность тем, что запасы газа в Европе находятся на низком уровне.

Как сообщалось ранее, компания «Молдовагаз» призвала потребителей уменьшить расход газа. Как сообщает пресс-служба предприятия, это связано с тем, что фактическое суточное потребление голубого топлива превысило поставляемый ПАО «Газпром» объём.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазМолдавия
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