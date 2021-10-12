Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа

Заявление об этом было сделано после решения «Газпрома» сократить поставки газа в страну на фоне более широкой нехватки газа в ЕС. Поставки топлива могут быть осуществлены через Румынию, чтобы уменьшить дефицит сырья и сдержать рост цен на него.

Кроме того, молдавские власти выразили обеспокоенность тем, что запасы газа в Европе находятся на низком уровне.

Как сообщалось ранее, компания «Молдовагаз» призвала потребителей уменьшить расход газа. Как сообщает пресс-служба предприятия, это связано с тем, что фактическое суточное потребление голубого топлива превысило поставляемый ПАО «Газпром» объём.

