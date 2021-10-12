Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа
Власти Молдавии обратилась к Европейскому союзу с просьбой о чрезвычайных поставках природного газа на фоне нехватки этого топлива, сообщает Financial Times.
Заявление об этом было сделано после решения «Газпрома» сократить поставки газа в страну на фоне более широкой нехватки газа в ЕС. Поставки топлива могут быть осуществлены через Румынию, чтобы уменьшить дефицит сырья и сдержать рост цен на него.
Кроме того, молдавские власти выразили обеспокоенность тем, что запасы газа в Европе находятся на низком уровне.
Как сообщалось ранее, компания «Молдовагаз» призвала потребителей уменьшить расход газа. Как сообщает пресс-служба предприятия, это связано с тем, что фактическое суточное потребление голубого топлива превысило поставляемый ПАО «Газпром» объём.
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