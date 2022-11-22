Молдавия отказалась рассекретить информацию об электросетях по совету Украины
Молдавские власти предпочли не обнародовать данные о функционировании и состоянии электросетей, следуя совету Украины. Об этом, сославшись на главу правительства Молдавии Наталью Гаврилицу, сообщило агентство РИА Новости.
По словам политика, исчезновение вышеуказанных данных с официального портала Moldelectrica объясняется соображениями безопасности после атак на территории Украины.
Премьер-министр отметила, что аналогичным образом действуют многие европейские страны. Она подчеркнула, что власти Молдавии беседовали на эту тему с некоторыми европейскими государствами.
Ранее заммэра Киева Николай Поворозник заявил о возможности полного отключения электроэнергии в столице Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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