Молдавия отказалась рассекретить информацию об электросетях по совету Украины

По словам политика, исчезновение вышеуказанных данных с официального портала Moldelectrica объясняется соображениями безопасности после атак на территории Украины.

Премьер-министр отметила, что аналогичным образом действуют многие европейские страны. Она подчеркнула, что власти Молдавии беседовали на эту тему с некоторыми европейскими государствами.

Ранее заммэра Киева Николай Поворозник заявил о возможности полного отключения электроэнергии в столице Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

