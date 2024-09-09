Молдавия может возобновить закупки газа у «Газпрома» при конкурентной цене

Молдавия может возобновить закупки газа у российского «Газпрома» в полном объеме, если предложенная цена будет конкурентоспособной. Об этом в эфире кишиневского телеканала ТВ-8 заявил глава министерства энергетики страны Виктор Парликов.

Он объяснил, что окончательное решение по закупкам будет приниматься исходя из экономической целесообразности и предложенных объемов.