Молдавия может возобновить закупки газа у «Газпрома» при конкурентной цене
Молдавия может возобновить закупки газа у российского «Газпрома» в полном объеме, если предложенная цена будет конкурентоспособной. Об этом в эфире кишиневского телеканала ТВ-8 заявил глава министерства энергетики страны Виктор Парликов.
Он объяснил, что окончательное решение по закупкам будет приниматься исходя из экономической целесообразности и предложенных объемов.
Парликов отметил, что до 2021 года «Молдовагаз» был единственным оператором по закупке газа, и заключал контракты с «Газпромом». В последние годы компания адаптировалась к новым условиям и теперь проводит ежемесячные тендеры для закупки газа.
По словам министра, либерализация газового рынка Молдавии направлена на привлечение большего числа международных трейдеров и создание конкурентной среды, хотя пока крупные игроки не проявляют активной заинтересованности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru