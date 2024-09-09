Молдавия может возобновить закупки газа у «Газпрома» при конкурентной цене

Молдавия может возобновить закупки газа у российского «Газпрома» в полном объеме, если предложенная цена будет конкурентоспособной. Об этом в эфире кишиневского телеканала ТВ-8 заявил глава министерства энергетики страны Виктор Парликов.

Он объяснил, что окончательное решение по закупкам будет приниматься исходя из экономической целесообразности и предложенных объемов.

Премьер Молдавии заявил, что запасов газа в хранилище хватит на две недели

Парликов отметил, что до 2021 года «Молдовагаз» был единственным оператором по закупке газа, и заключал контракты с «Газпромом». В последние годы компания адаптировалась к новым условиям и теперь проводит ежемесячные тендеры для закупки газа.

По словам министра, либерализация газового рынка Молдавии направлена на привлечение большего числа международных трейдеров и создание конкурентной среды, хотя пока крупные игроки не проявляют активной заинтересованности, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:РоссияМолдавияГазГазпром

Горячие новости

Все новости

партнеры