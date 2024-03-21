МОК сообщил о фейковых звонках от российских пранкеров

В МОК отметили, что в комитет поступают звонки якобы от комиссии Африканского союза. Пресс-служба заподозрила в причастности «группу российских пранкеров», которая ранее связывалась с политическими лидерами разных стран.

Ранее российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) совершали звонки премьер-министру Италии Джордже Мелони, главе Минобороны Великобритании Бену Уоллесу и другим западным политикам.

Ранее МОК запретил российским и белорусским спортсменам принимать участие в параде атлетов на церемонии открытия Олимпиады в Париже, напоминает «Радиоточка НСН».

