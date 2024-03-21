МОК сообщил о фейковых звонках от российских пранкеров
Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о поступлении фейковых звонков от российских пранкеров. Об этом сообщила пресс-служба организации.
В МОК отметили, что в комитет поступают звонки якобы от комиссии Африканского союза. Пресс-служба заподозрила в причастности «группу российских пранкеров», которая ранее связывалась с политическими лидерами разных стран.
Ранее российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) совершали звонки премьер-министру Италии Джордже Мелони, главе Минобороны Великобритании Бену Уоллесу и другим западным политикам.
Ранее МОК запретил российским и белорусским спортсменам принимать участие в параде атлетов на церемонии открытия Олимпиады в Париже, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru