Instagram и WhatsApp предрекли закрытие
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН заявил, что если владельцев Facebook заставят отказаться от ресурсов, то их дальнейшее будущее будет зависеть от того, кому они будут проданы.
Федеральная торговая комиссия США и прокуроры 48 штатов обратились с иском в суд против Facebook. Компанию обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства и требуют продать WhatsApp и Instagram.
Решение Федеральной торговой комиссии США означает, что теперь ни одна сделка никогда не будет признана окончательной и антимонопольные органы всегда смогут ее пересмотреть, а это нанесет удар по инновационным технологиям. Об этом говорится в заявлении Facebook, опубликованном в блоге компании.
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН не исключил, что от компании Facebook могут добиться продажи, и объяснил, что дальнейшее существование проданных активов может очень скоро закончится.
«Действительно, сейчас идет речь, чтобы Facebook продал WhatsApp и Instagram, чтобы Google расстался со своей операционной системой Chrome. И, наверное, другие транснациональные компании будут подвержены влиянию извне от органов государственной власти по снижению монопольного присутствия. На самом деле такая ситуация происходит и в других странах, особенно европейских, по причине, что у этих крупных компаний есть гораздо больше возможностей для развития по сравнению со своими отечественными компаниями, работающими в стране. Думаю, что вполне вероятно, что их заставят это сделать, но вопрос в том, что будет дальше. Бывали ситуации, когда компания продавала качественный ресурс, и он просто затухал у нового игрока. А с другой стороны, если Facebook станет еще лучше, чем WhatsApp и Instagram? Его тоже заставят продавать или нет? Так что все будет зависеть от того, кто будет покупателем, и что он сделает для того, чтобы развивать это в дальнейшем. Здесь может сыграть и в плюс, и в минус», - отметил он.
Facebook купил Instagram в 2012 году, WhatsApp — в 2014-м. Тогда антимонопольное ведомство одобрило эти сделки.
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