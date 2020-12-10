Instagram и WhatsApp предрекли закрытие

Федеральная торговая комиссия США и прокуроры 48 штатов обратились с иском в суд против Facebook. Компанию обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства и требуют продать WhatsApp и Instagram.

Решение Федеральной торговой комиссии США означает, что теперь ни одна сделка никогда не будет признана окончательной и антимонопольные органы всегда смогут ее пересмотреть, а это нанесет удар по инновационным технологиям. Об этом говорится в заявлении Facebook, опубликованном в блоге компании.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН не исключил, что от компании Facebook могут добиться продажи, и объяснил, что дальнейшее существование проданных активов может очень скоро закончится.