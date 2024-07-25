МО Румынии заявило об обнаружении обломков «российского беспилотника»
Обломки беспилотника российского производства «Герань» были обнаружены на территории Румынии. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны республики.
Отмечается, что обломки БПЛА были найдены в деревне Плауру, которая расположена на берегу Дуная напротив украинского Измаила.
«В настоящее время группы Минобороны проводят расследования на местах с целью поиска возможных объектов, упавших на территорию страны в результате атак на украинскую портовую инфраструктуру за последние две ночи», - указано в сообщении.
Ранее США заявили, что продолжат патрулировать Черное море с помощью самолетов и БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru