МО Румынии заявило об обнаружении обломков «российского беспилотника»

Отмечается, что обломки БПЛА были найдены в деревне Плауру, которая расположена на берегу Дуная напротив украинского Измаила.

«В настоящее время группы Минобороны проводят расследования на местах с целью поиска возможных объектов, упавших на территорию страны в результате атак на украинскую портовую инфраструктуру за последние две ночи», - указано в сообщении.

Ранее США заявили, что продолжат патрулировать Черное море с помощью самолетов и БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».