МО Румынии опровергло сообщения об атаках российских дронов
Информация в СМИ и соцсетях о якобы атаках российских беспилотников на румынской территории, а также об ответной стрельбе ПВО, не соответствуют действительности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.
В ведомстве назвали подобные сообщения абсолютно безосновательными.
«Атаки России были направлены... не на цели на румынской территории», - указано в заявлении.
Ранее в Минобороны Румынии заявили, что обломки российский беспилотников упали на территорию страны в результате атак на портовую инфраструктуру Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru