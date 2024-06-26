МО Польши: Забор на границе с Белоруссией можно преодолеть за 25 секунд
Забор на границе Польши и Белоруссии можно преодолеть всего за 25 секунд. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.
Отмечается, что заграждение обошлось властям Польши в сумму порядка 400 млн долларов.
По словам польского премьера Дональда Туска, ежедневно забор пытаются штурмовать в среднем около 200 нелегалов. Он указал, что заграждению требуется реконструкция.
Ранее министр иностранных дел республики Радослав Сикорский заявил, что власти Польши обсуждают закрытие последних действующих погранпунктов с Белоруссией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru