Митинг против итогов парламентских выборов начался в Тбилиси
28 октября 202418:53
В Тбилиси стартовал митинг против итогов парламентских выборов, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что протестная акция проходит перед зданием грузинского парламента, куда приходят люди с флагами Грузии и Евросоюза.
Также в сообщении говорится, что участники митинга вышли на проспект Руставели, в результате чего движение транспорта по нему было перекрыто.
Ранее Зурабишвили отказалась признавать итоги выборов в парламент, указав, что они были «тотально сфальсифицированы», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru