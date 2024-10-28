Митинг против итогов парламентских выборов начался в Тбилиси

Уточняется, что протестная акция проходит перед зданием грузинского парламента, куда приходят люди с флагами Грузии и Евросоюза.

Также в сообщении говорится, что участники митинга вышли на проспект Руставели, в результате чего движение транспорта по нему было перекрыто.

Ранее Зурабишвили отказалась признавать итоги выборов в парламент, указав, что они были «тотально сфальсифицированы», сообщает RT.

