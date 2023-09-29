Миссия ООН посетит Нагорный Карабах

Прожиточный минимум в РФ поднимут на7,5% до почти 15,5 тысяч руб. Росавиация просит не летать на некоторых самолетах за рубеж из-за риска ареста Чёрный хлеб может исчезнуть с прилавков магазинов Лесные пожары угрожают 25 регионам Делегация «Талибан» потеряла паспорта в московском супермаркете